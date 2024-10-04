В генералитете Польши призвали вернуть всеобщий воинский призыв

Глава Генштаба ВС Польши Кукула: стране пора возвращать всеобщий воинский призыв

Нынешнему поколению поляков придется участвовать в военных действиях, для поддержания боеготовности Польши пора возвращать всеобщий воинский призыв на службу. Об этом заявил глава Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула в ходе речи по случаю начала нового учебного года в Академии Сухопутных войск в городе Вроцлав, сообщает польское агентство PAP.

«Все указывает на то, что мы — то поколение, которое будет стоять с оружием в руках, чтобы защитить наше государство. И я не собираюсь думать, что мы проиграем эту войну... Мы должны создать вооруженные силы, подготовленные для такого рода действий. Потенциал противника настолько велик, что нам нужно определенно построить большую армию. А это значит, что нам также необходимо внедрить модель», — заявил польский военачальник, не называя конкретно, кого же он считает потенциальным противником.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что многие в мире хотят возобновления экономических связей с Россией и скорейшего прекращения конфликта на Украине. При этом позиция Польши заключается в том, что Россия «должна проиграть эту войну», добавил он. В противном случае, продолжил Дуда, Российская армия «нападет на другие страны».