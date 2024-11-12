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16:29, 12 ноября 2024Экономика

В Госдуме одобрили наказание за подложные налоговые декларации

ГД ввела уголовную ответственность за представление в ФНС подложных деклараций
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Государственная Дума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за предоставление подложных деклараций в Федеральную налоговую службу (ФНС). Решение принято во втором и третьем чтении на пленарном заседании, сообщает ТАСС.

За изготовление поддельных счетов-фактур и налоговых деклараций максимальным наказанием будет предусмотрено до семи лет лишения свободы со штрафом до 800 тысяч рублей.

«Подобное нарушение будет наказываться штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 80 тысяч рублей», — говорится в заявлении.

Ранее власти запретили добровольный НДС для российского микробизнеса на «упрощенке». Запрет распространяется на компании с доходами ниже 60 миллионов рублей.

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