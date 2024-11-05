Российские власти запретили добровольный НДС для микробизнеса на «упрощенке»

РБК: компании РФ с доходами ниже 60 млн рублей не смогут добровольно платить НДС

Российские компании и индивидуальные предприниматели с доходами ниже 60 миллионов рублей в год не смогут добровольно платить налог на добавленную стоимость (НДС) по упрощенной системе налогообложения (УСН, «упрощенка») с 2025-го. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разъяснения Министерства финансов (Минфина).

Если же предприниматель захочет самостоятельно платить вышеуказанный налог, но его ежегодный доход будет ниже 60 миллионов рублей, он также не сможет уплачивать НДС по льготной ставке в 5 или 7 процентов, следует из пояснительной записки ведомства. Все подобные налогоплательщики на УСН автоматически получат освобождение от уплаты НДС. Отказ же от этой меры «не предусмотрен», пояснили в Минфине.

Опрошенные эксперты подчеркивают, что для представителей малого бизнеса важно участвовать в цепочке НДС. Это позволяет повышать конкурентоспособность их предприятий и привлекательность своего дела для заказчиков. Первоначальная версия законопроекта, как сообщало ранее издание РБК, предусматривала возможность добровольного отказа от освобождения от уплаты вышеуказанного налога.

В Минфине подчеркнули, что изменения затронут только упрошенную систему налогообложения. Как уточнили в ведомстве, предприниматели с доходами ниже 60 миллионов рублей и сейчас не платят НДС на «упрощенке». «При этом у налогоплательщиков при необходимости есть право выбрать другой налоговой режим», — резюмировали в Минфине.

Ранее ведомство предложило распространить автоматизированную УСН на все российские регионы. С 2022 года упрощенный режим налогообложения действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Подобная система, в частности, позволяет бизнесменам самостоятельно выбрать объект налогообложения: «Доходы» или «Доходы минус расходы». Кроме того, согласно основным положениям УСН, компании освобождаются от выплат страховых взносов, сдачи деклараций и части отчетов за сотрудников, а сотрудники ФНС сами считывают налог к уплате.