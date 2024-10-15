Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:57, 15 октября 2024Экономика

Российские власти предложили ввести налоговую «автоупрощенку» во всех регионах

РБК: власти предложили распространить режим «автоматизированной УСН» на всю РФ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство финансов (Минфин) предложило распространить режим «автоматизированной УСН» (автоматизированной упрощенной системы налогообложения) на все российские регионы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект поправок в законодательство, внесенного в правительство ведомством.

С 2022 года подобный тестовый режим налогообложения действует в четырех российских регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Согласно его основным положениям, сотрудники налоговой службы сами считывают налог к уплате. Предприниматели и компании не платят страховые взносы, не сдают декларацию и часть отчетов за сотрудников, а представители бизнеса могут самостоятельно выбрать объект налогообложения: «Доходы» или «Доходы минус расходы».

Материалы по теме:
В России изменится система налогов. Кого затронут эти перемены и чего ждать россиянам?
В России изменится система налогов.Кого затронут эти перемены и чего ждать россиянам?
28 мая 2024
В России собираются увеличить налоги для богатых. Как будет работать новая система?
В России собираются увеличить налоги для богатых.Как будет работать новая система?
12 марта 2024

Согласно поправкам ведомства, со следующего года все российские регионы смогут присоединиться к вышеуказанному налоговому эксперименту, на чем ранее настаивали представители отечественного бизнес-сообщества. В ФНС и Минфине заявили, что считают результаты частичного внедрения в стране АУСН положительными. Специальный налоговой режим будет вводиться в действие законами субъектов, пояснили в пресс-службе ФНС.

На первом этапе частичного внедрения АУСН в России отечественные бизнесмены не спешили переходить на экспериментальный налоговый режим. Издание РБК тогда сообщало, что летом 2022 года только три процента российского микробизнеса были готовы опробовать тестовый режим. В качестве одного из главных барьеров для перехода 39 процентов опрошенных предпринимателей назвали высокие ставки. В то же время самым частым ответом среди респондентов стало отсутствие доверия к инспекциям ФНС и системе в целом.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны первые слова дрейфовавшего 67 дней в море с телами родных россиянина

      Дело возбудили после подрыва машины с помощью СВУ в Москве

      На подмосковном заводе обвинили отравившихся зефиром людей в переедании

      Россиянам стали чаще одобрять заявки на автокредиты

      Раскрыт ущерб по делу о космических контрактах Минобороны России

      Названы вредящие щитовидной железе продукты

      Задержанного ФСБ за оправдание терроризма в соцсетях молодого россиянина оштрафовали

      В машине россиянина сработало самодельное взрывное устройство

      В Венгрии назвали победу Трампа на выборах лучшим вариантом

      Везшие гумпомощь в зону СВО волонтеры заявили об унижениях на КПП в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше