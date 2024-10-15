Российские власти предложили ввести налоговую «автоупрощенку» во всех регионах

РБК: власти предложили распространить режим «автоматизированной УСН» на всю РФ

Министерство финансов (Минфин) предложило распространить режим «автоматизированной УСН» (автоматизированной упрощенной системы налогообложения) на все российские регионы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект поправок в законодательство, внесенного в правительство ведомством.

С 2022 года подобный тестовый режим налогообложения действует в четырех российских регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Согласно его основным положениям, сотрудники налоговой службы сами считывают налог к уплате. Предприниматели и компании не платят страховые взносы, не сдают декларацию и часть отчетов за сотрудников, а представители бизнеса могут самостоятельно выбрать объект налогообложения: «Доходы» или «Доходы минус расходы».

Согласно поправкам ведомства, со следующего года все российские регионы смогут присоединиться к вышеуказанному налоговому эксперименту, на чем ранее настаивали представители отечественного бизнес-сообщества. В ФНС и Минфине заявили, что считают результаты частичного внедрения в стране АУСН положительными. Специальный налоговой режим будет вводиться в действие законами субъектов, пояснили в пресс-службе ФНС.

На первом этапе частичного внедрения АУСН в России отечественные бизнесмены не спешили переходить на экспериментальный налоговый режим. Издание РБК тогда сообщало, что летом 2022 года только три процента российского микробизнеса были готовы опробовать тестовый режим. В качестве одного из главных барьеров для перехода 39 процентов опрошенных предпринимателей назвали высокие ставки. В то же время самым частым ответом среди респондентов стало отсутствие доверия к инспекциям ФНС и системе в целом.