Военный рассказал о продвижении российских войск в Курахово

«Иди и смотри»: российские военные взяли под контроль восточную часть Курахово

Российские военные взяли под свой контроль восточную часть Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом Telegram-каналу «Иди и смотри» рассказал боец Вооруженных сил России.

«На настоящий момент восточная часть Курахово за Российской армией», — сказал он.

Он также отметил, что российские военные продвигаются к югу и северу от Курахово вдоль водохранилища. По словам российского военного, ситуация для украинского гарнизона в городе становится критической.

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной заявил, что к югу от Курахово в оперативное окружение попала группировка Вооруженных сил Украины. По его оценкам, ВС России осталось примерно два километра до физического перерезания дороги Успеновка — Курахово.