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15:59, 12 ноября 2024Бывший СССР

Украинский военный заявил об окружении ВСУ к югу от Курахово

Боец ВСУ Мучной заявил об оперативном окружении украинских войск южнее Курахово
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась в оперативном окружении к югу от Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил боец ВСУ с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

«На мой взгляд, я бы уже оттуда совершил рывок (...) не знаю, чего ждет командование!» — высказался украинский военный.

Мучной рассказал о последствиях продвижения Вооруженных сил (ВС) России к населенному пункту Дальнее южнее Курахово в ДНР. По его оценкам, ВС России осталось примерно два километра до физического перерезания дороги Успеновка — Курахово. Он также сообщил, что российские военные закрепились в Дальнем и развивают успех.

Ранее военкор украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко опубликовала видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища в ДНР. В ролике зафиксированы момент и последствия взрыва на водохранилище в районе села Старые Терны.

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