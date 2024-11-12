Украинский военный заявил об окружении ВСУ к югу от Курахово

Боец ВСУ Мучной заявил об оперативном окружении украинских войск южнее Курахово

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась в оперативном окружении к югу от Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил боец ВСУ с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

«На мой взгляд, я бы уже оттуда совершил рывок (...) не знаю, чего ждет командование!» — высказался украинский военный.

Мучной рассказал о последствиях продвижения Вооруженных сил (ВС) России к населенному пункту Дальнее южнее Курахово в ДНР. По его оценкам, ВС России осталось примерно два километра до физического перерезания дороги Успеновка — Курахово. Он также сообщил, что российские военные закрепились в Дальнем и развивают успех.

Ранее военкор украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко опубликовала видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища в ДНР. В ролике зафиксированы момент и последствия взрыва на водохранилище в районе села Старые Терны.