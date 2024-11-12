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15:27, 12 ноября 2024Бывший СССР

На Украине показали видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища. Что известно?

Видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища опубликовали в сети
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Борис У. / Wikipedia

На Украине показали видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Его опубликовала военкор украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко.

В ролике зафиксированы момент и последствия взрыва на водохранилище в районе села Старые Терны. В результате были повреждены частично сама дамба, проходящая через нее автомобильная дорога и расположенное поблизости техническое сооружение.

При этом в ролике не зафиксирован возможный артиллерийский или авиационный удар по объекту. Это подтверждает, что Российская армия непричастна к уничтожению плотины. Как отметили в группе «Военная хроника», подрыв на самом деле проводила украинская армия, поскольку «в кадре ничего не прилетает и никакого воздействия сверху на сооружение нет в принципе».

Кадр: Telegram-канал ТСН новини / ТСН.ua

Ранее на Украине официально подтвердили повреждение дамбы

Информацию о повреждении дамбы 11 ноября подтвердил глава подконтрольной Украине Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

«[Подтопление] потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей — как на Донетчине, так и на Днепровщине», — заявил он, также отметив, что подтоплений жилых домов не зафиксировано.

При этом канал ТСН со ссылкой на местные власти уточнял, что большинство жителей сел, находящихся в зоне поражения, эвакуировали заранее.

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Генштаб ВСУ назвал обстановку на кураховском направлении сложной

11 ноября Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что на кураховском направлении сложилась сложнейшая обстановка. В связи с этим украинский лидер Владимир Зеленский решил существенно усилить ВСУ в регионе. Какими именно мерами Киев намерен усиливать свои войска в Донбассе на фоне наступления Российской армии, не уточняется.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил о закреплении ВС РФ на восточных окраинах Курахово.

«Инициатива в руках наших ребят. Сейчас наши войска находятся на окраинах восточной части города и уже закрепились в районе железнодорожной станции», — сказал он и добавил, что в населенном пункте все еще продолжаются интенсивные бои.

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