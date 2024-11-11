Генштаб ВСУ назвал направление со сложнейшей ситуацией

Генштаб ВСУ заявил о сложнейшей ситуации на кураховском направлении

Сложнейшая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась на кураховском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ в своем Telegram-канале.

«Сложная обстановка остается на кураховском направлении», — подчеркивается в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, с начала дня 11 ноября зафиксировано 125 боестолкновений. Ведомство назвало одним из сложнейших участков фронта покровское направление, а также рассказало о боях на времьевском и торецком направлениях в ДНР.

Ранее офицер ВСУ с позывным Алекс заявил о продвижении Вооруженных сил России в Курахово. Алекс заявил о продвижении ВС России в Курахово и приближении к поселку Дальний к югу от города в ДНР.