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20:02, 13 ноября 2024Интернет и СМИ

Распоряжение Мишустина со списком попадающих под удары ВСУ городов России оказалось фейком

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: пресс-служба нижней палаты парламента / АГН «Москва»

13 ноября в социальных сетях появилась фотография якобы распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина об организации эвакуационных мероприятий в отношении сотрудников региональных и муниципальных органов исполнительной, законодательной и судебной власти и членов их семей. Документ, к которому в том числе прикреплен список городов, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, оказался фейком.

На снимке видно, что этот документ зарегистрирован под номером 38-с от 1 ноября 2024 года. Согласно данным, опубликованным на сайте правительства России, все распоряжения на эту дату имеют номер из четырех цифр (например, 3098-р, 3102-р и так далее). Кроме того, к распоряжению прикреплено приложение, но в шапке документа содержится ошибка. Там написано «Приложение 1», хотя на таких официальных бумагах обычно пишут «Приложение № (номер документа) к распоряжению Правительства Российской Федерации от (дата, номер).

Кроме того, в опубликованном документе содержатся фактические ошибки. Например, аббревиатура ГОСТР должна содержать пробел между Т и Р. Правильно: ГОСТ Р.

На «распоряжении» содержится гриф «секретно», но по закону «О государственной тайне» запрещается обозначать как государственную тайну и засекречивать информацию, касающуюся чрезвычайных ситуаций и катастроф, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствий, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях. Этот «документ» как раз содержит информацию, которую запрещено засекречивать.

Опубликовала этот документ пользовательница с именем Александра Воробьева. В публикации, где размещено это «распоряжение», отмечается, что она якобы увидела его «на столе у шефа». При этом доступ граждан к сведениям, составляющим государственную тайну, разрешается только при наличии у них допуска к государственной тайне по соответствующей форме. Нарушение государственной тайны (к которым, в частности, относится публикация секретных документов) наказывается по статье 283 УК РФ.

В случае засекречивания распоряжения в документе должны быть указаны некоторые реквизиты — например, дата или условия рассекречивания сведений либо наименование события, после наступления которого сведения будут рассекречены. Таких сведений в опубликованном документе нет.

Аналогичный документ распространялся в 2022 году, но касался Севастополя. Тогда его опровергли в правительстве города.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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