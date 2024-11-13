Российские пилоты решили выполнить рейс на поврежденном самолете

Aviaincident: самолет S7 получил повреждения в аэропорту Новокузнецка

Самолет российской авиакомпании S7 получил повреждения в аэропорту Новокузнецка. Подробности сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Утром 8 ноября Embraer 170 готовился к рейсу в Новосибирск. Во время погрузки багажа швартовочную сетку переднего багажного отделения закинуло ветром на крюк спецмашины, которая отъезжала от лайнера. В результате сетка порвалась, а два швартовочных узла оказались вырваны.

Несмотря на незначительные повреждения, пилоты решили выполнить рейс в аэропорт Толмачево. По данным FlightAware, самолет вылетел и благополучно приземлился по расписанию.

Ранее сообщалось, что российские пилоты увидели около двух десятков НЛО во время рейса из Сочи в Москву. Объекты светились и двигались в ряд.