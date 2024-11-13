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07:51, 13 ноября 2024Силовые структуры

Российские полицейские задержали подозреваемого в угоне авто с ребенком

На Сахалине задержали подозреваемого в угоне автомобиля с ребенком
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

На Сахалине задержали подозреваемого в угоне автомобиля с ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, задержанным оказался 31-летний местный житель. Он дал признательные показания. Ранее россиянин уже был судим за аналогичное преступление. Возбуждено дело по части 1 статьи 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») и части 2 статьи 126 («Похищение человека») УК РФ.

ЧП произошло в Южно-Сахалинске. Владелец автомобиля Toyota Mark II припарковался возле своего дома и зашел в помещение, оставив в салоне машины четырехлетнего сына, смотревшего мультики. Вернувшись, он обнаружил, что машина уехала, мужчина побежал вдогонку и увидел, как угонщик остановился на повороте и выкинул мальчика из салона. В результате инцидента ребенок не пострадал.

Позже полицейские нашли разбитую машину в кювете. Примечательно, что в бардачке находились деньги, которые угонщик не взял.

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