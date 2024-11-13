Спецпредставитель президента России рассказал о каналах деконфликтинга с США

Лаврентьев: каналы деконфликтинга между Россией и США в Сирии работают

Каналы деконфликтинга между Россией и США в Сирии работают. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, сообщает РИА Новости.

Комментируя данные о сближении американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с российскими самолетами, он отметил, что такие инциденты случаются.

«Канал деконфликтинга с учетом сложной ситуации в Сирии, разделения зон влияния по-прежнему существует, и определенные каналы связи поддерживаются», — подчеркнул Лаврентьев.

Ранее спецпредставитель российского президента заявил, что Россия сделала представление Израилю после удара у авиабазы Хмеймим в Сирии. Он подчеркнул, удар был нанесен не по самой авиабазе, а «по какому-то складу, помещению». По его словам, если бы удар был непосредственно по авиабазе, то он имел бы очень негативные последствия, в том числе и для Израиля.