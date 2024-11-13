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12:04, 13 ноября 2024Мир

В Кремле отреагировали на открытие базы США недалеко от границы России

Песков счел размещение ПРО в Польше продвижением военной инфраструктуры США к РФ
Семен Александров (редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Размещение комплекса противоракетной обороны (ПРО) в Польше — продвижение военной инфраструктуры США к России и попытка сдержать ее потенциал. Так открытие американской базы недалеко от границы России прокомментировал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал», — сказал официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что такие шаги ведут к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база ПРО, которая находится в польском Редзикова в 165 километрах от российской границы, нужна для ликвидации не только иранских, но и российских ракет.

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