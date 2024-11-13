В Москве прошла церемония прощания с пресс-секретарем SHAMAN

В Москве состоялось прощание с пресс-секретарем SHAMAN Коробковым-Землянским

В Москве прошла церемония прощания с пресс-секретарем певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, Антоном Коробковым-Землянским. Об этом пишет РИА Новости.

Проститься с журналистом в Большой траурный зал Троекуровского кладбища пришли его близкие, друзья и коллеги, среди которых был SHAMAN, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, продюсер и композитор Игорь Матвиенко и другие.

Вечером 9 ноября Коробкову-Землянскому стало плохо у себя в квартире на проспекте Мира. Жена вызвала ему скорую помощь, но врачам не удалось его спасти. Ему было 40 лет.