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16:52, 13 ноября 2024Культура

В Москве прошла церемония прощания с пресс-секретарем SHAMAN

В Москве состоялось прощание с пресс-секретарем SHAMAN Коробковым-Землянским
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерия Косилова / ТАСС

В Москве прошла церемония прощания с пресс-секретарем певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, Антоном Коробковым-Землянским. Об этом пишет РИА Новости.

Проститься с журналистом в Большой траурный зал Троекуровского кладбища пришли его близкие, друзья и коллеги, среди которых был SHAMAN, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, продюсер и композитор Игорь Матвиенко и другие.

Вечером 9 ноября Коробкову-Землянскому стало плохо у себя в квартире на проспекте Мира. Жена вызвала ему скорую помощь, но врачам не удалось его спасти. Ему было 40 лет.

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