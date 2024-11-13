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03:44, 13 ноября 2024Мир

Йеменские хуситы сообщили об успешном ударе по авианосцу ВМС США в Аравийском море. Пентагон решил отмолчаться

Хуситы заявили об успешной атаке на авианосец ВМС США «Авраам Линкольн»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian M. Wilbur / U.S. Navy / Reuters

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» нанесло удар по авианосцу «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln) Военно-морских сил (ВМС) США в Аравийском море. Об этом заявил бригадный генерал и официальный представитель армии Йемена Яхья Сариа.

По его словам, американские войска готовились к нанесению ударов по некоторым регионам Йемена, однако восьмичасовая операция хуситов с использованием беспилотников и крылатых ракет «прошла успешно» и сорвала нападение. Также хуситы атаковали два миноносца США в Красном море.

Сариа подчеркнул, что атаки на американские военные корабли в акватории Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не выведет войска из Ливана и сектора Газа.

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Со стороны Пентагона реакции не последовало. Получил ли авианосец какие-либо повреждения — неизвестно. При этом Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х разместило ролик, на котором видна палуба авианосца и самолеты на ней. В подписи к видео говорится, что эти истребители «поддерживают операции против поддерживаемых Ираном хуситов в зоне ответственности CENTCOM».

Западная коалиция обменивается ударами с хуситами дольше года

Конфликт между хуситами и Западом обострился в октябре 2023 года, после вторжения бойцов движения ХАМАС на территорию Израиля и захвата заложников. Тель-Авив объявил о военной операции в секторе Газа, после чего «Ансар Аллах» начало обстреливать территорию еврейского государства и атаковать коммерческие, а затем и военные корабли в Красном море и Аденском заливе.

Только в ноябре 2024 года союзники Израиля — США и Британия — атаковали йеменский город Ходейда, административный центр одноименной провинции, которую контролируют хуситы. Также была нанесена серия авиаударов по военным объектам «Ансар Аллах» в столице Йемена.

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В ответ хуситы заявили об ударе по израильской военной базе «Нахаль Сорек», расположенной недалеко от района Яффо в Тель-Авиве. Отмечается, что попадание было точным и привело к возгоранию на объекте. Для удара использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2».

США допустили полномасштабную войну на Ближнем Востоке

В конце июля хуситы заявили о новой стадии конфликта Йемена с Израилем, в которой создаются новые союзы без «красных линий». В движении назвали конфликт с еврейским государством экзистенциальной битвой, подчеркнув, что «пока существует Израиль, мира не будет».

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После этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон затрудняется утверждать, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке получится избежать. По словам американского лидера, Штаты делают «очень многое», чтобы избежать эскалации. При этом политик уточнил, что при наличии у Ирана «столь нерациональных прокси-сил», как ливанское движение «Хезболла» и хуситы, «говорить о чем-либо с уверенностью сложно».

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