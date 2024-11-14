Американец описал переезд в Россию фразой «жизнь превратилась в рай»

Житель США перебрался в Россию и описал переезд фразой «жизнь превратилась в рай». Об этом он рассказал путешественнику, автору блога «Где нам жить», отзыв иностранца опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщил, что познакомился с американцем по имени Питер, который четыре года назад переехал в Россию вместе с женой и ребенком. Мужчина долгое время работал программистом в крупной компании в Соединенных Штатах, после чего там же основал небольшую команду разработчиков.

«Жизнь превратилась в рай, звучит пафосно, но так оно и есть, — отметил блогер. — Команда Питера продолжает работать на американский рынок, однако теперь он из человека с достатком выше среднего (6 тысяч долларов — 588 тысяч рублей) превратился в миллионера».

Иностранец заявил, что теперь зарабатывает около 10 тысяч долларов, поскольку больше не отдает 35-40 процентов от дохода на налоги в стране. Поэтому переездом, как и Россией, мужчина полностью доволен. Как шутит сам Питер, в этой ситуации выиграли все, кроме Соединенных Штатов.

«Россия дала мне более высокий уровень жизни, взамен я стабильно плачу налоги и трачу деньги на российском рынке, деньги которые зарабатываю в США», — подчеркнул американец.

Ранее российская путешественница побывала в США и описала местных мужчин фразой «не хочу замуж за американца». Девушка пояснила, что, во-первых, представление американцев о семье сильно отличается от того, которое наблюдается у россиян.