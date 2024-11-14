Депутат Рады заявил о воровстве Зеленского

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский смог украсть больше всех президентов

От каждой госструктуры в офис Владимира Зеленского ежемесячно попадают десятки миллионов долларов. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, передает RT.

Он сообщил, что только с Одесской области в месяц собирается от 10 до 15 миллионов долларов. Доход с территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) составляет от 2 миллиардов до 4 миллиардов долларов в год. По его словам, Зеленский смог украсть больше всех президентов, которые до этого воровали на Украине.

«Но его деньги, конечно же, кровавее всех. Он в этом вопросе перещеголял всех», — заключил депутат.

Ранее Дмитрук назвал пребывание Зеленского у власти после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа худшим сценарием для Украины. По его мнению, наиболее предпочтительным сценарием для Украины станет уход Зеленского и проведение выборов.

