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10:03, 14 ноября 2024Бывший СССР

Депутат Рады заявил о воровстве Зеленского

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский смог украсть больше всех президентов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

От каждой госструктуры в офис Владимира Зеленского ежемесячно попадают десятки миллионов долларов. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, передает RT.

Он сообщил, что только с Одесской области в месяц собирается от 10 до 15 миллионов долларов. Доход с территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) составляет от 2 миллиардов до 4 миллиардов долларов в год. По его словам, Зеленский смог украсть больше всех президентов, которые до этого воровали на Украине.

«Но его деньги, конечно же, кровавее всех. Он в этом вопросе перещеголял всех», — заключил депутат.

Ранее Дмитрук назвал пребывание Зеленского у власти после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа худшим сценарием для Украины. По его мнению, наиболее предпочтительным сценарием для Украины станет уход Зеленского и проведение выборов.

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