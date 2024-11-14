Среда обитания
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19:21, 14 ноября 2024Среда обитания

«Это такой кайф, когда ты сам можешь совершить даже какой-то банальный платеж за квартиру»

Эксперты Сбера рассказали, почему так важно быть финансово независимым
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Сбер представил пятый выпуск подкаста «По пути к инклюзии» — «Доступность — это про независимость». Он приурочен к Международному дню незрячих, который прошел 13 ноября. В новом эпизоде речь шла и о том, как современные технологии позволяют людям с инвалидностью самостоятельно управлять своими финансами. Также эксперты рассказали как защитить себя от мошенников и объяснили, что такое финансовая эксплуатация.

Эксперт по кибербезопасности Сбербанка Анастасия Зубова рассказала, что ежедневно россиянам поступает до 20 миллионов звонков от мошенников. Она напомнила, что сотрудники Сбербанка звонят только с номера 900 и не запрашивают персональную информацию. В мобильном приложении можно проверить безопасность сайтов, подключить сервис блокировки и проверки входящих звонков, тем самым обезопасив себя от мошенников. Существует также термин финансовая эксплуатация. «Это когда один близкий делает плохо другому близкому посредством денег», — объяснила эксперт команды Особенного банка (специальное подразделение Сбера, миссия которого — делать сервисы доступными для всех) Екатерина Рассудительнова. В зоне риска оказываются люди с инвалидностью, пенсионеры, женщины и те, у кого нет постоянного дохода. «Помочь выйти из этой ситуации могут специальные фонды и центры, которые есть в каждом регионе, а также юристы, имеющие опыт в таких вопросах», — добавила эксперт.

Особое внимание в ролике уделено инструментам безопасности незрячих людей. Незрячий тестировщик и разработчик многих решений в команде Особенного банка Павел Попко, рассказал о том, с какими сложностями он сталкивался в жизни и как те решения, которые внедряет Сбер, помогают людям с инвалидностью. Еще он продемонстрировал, как телефон общается с ним «голосом». «Незрячего человека, по понятным причинам, обмануть гораздо проще. Поэтому я не устаю говорить о том, что личная ответственность каждого играет большую роль. И нужно самому предпринимать определенные шаги, чтобы становиться финансово грамотным», — заключил Попко.

За последние 20 лет, по мнению Павла, прогресс настолько далеко шагнул, что даже незрячие люди получили возможность безопасно и самостоятельно управлять своими финансами. И в Сбере этому уделено большое внимание. «Когда говорят про доступность, то подразумевают какие-то нормативы, требования, ГОСТы. Удобно или неудобно — это второй вопрос, потому что удобство — это уже, как правило, личное мнение. Когда я тестирую какие-то продукты, я оцениваю их и с точки зрения доступности, и с точки зрения удобства, как будущий пользователь. Я точно не хочу сделать то, что нашему клиенту будет доступно, но ужас как неудобно. Я люблю шутить по этому поводу: работодатель может не сомневаться в моей работе, потому что я как никто заинтересован в том, чтобы эти решения работали. Если я сделаю свою работу хорошо, то я буду сам пользоваться всеми возможностями, мои друзья, другие люди. Это то, что заставляет меня двигаться каждый день вперед», — рассказал Павел.

Развитие технологий не стоит на месте, и перед разработчиками появляются новые вызовы. Например, как ввести пин-код на сенсорном терминале, где в принципе нет никаких кнопок. Решение нашли в том же самом Особенном банке — там разработали решение, как вводить пин-код шрифтом Брайля на сенсорном терминале. В ближайшее время эта функция будет доступно на всех сенсорных терминалах Сбера.

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