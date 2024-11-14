Известная телеведущая пожаловалась полиции на угрозы после критики Кейт Миддлтон

Телеведущая Каур обратилась в полицию из-за угроз после критики Кейт Миддлтон

Известная британская телеведущая Нариндер Каур обратилась в полицию из-за угроз, которые, по ее словам, стали поступать ей после поста с критикой внешности Кейт Миддлтон. Об этом пишет Mail Online.

«Вы набросились на меня с такой яростью, что мне пришлось обратиться в полицию, потому что мне поступали всевозможные угрозы», — пожаловалась она, обращаясь к тем, кто писал ей в интернете.

По словам Каур, из-за поста о Кейт Миддлтон пользователи сети отправляли ей расистские и сексистские оскорбления. Она заверила, что не хотела оскорбить принцессу Уэльскую, а просто «выложила глупый твит».

В посте, который возмутил пользователей сети, Каур прокомментировала недавнее фото Кейт Миддлтон. «А почему Кейт так постарела? Ей же вроде всего 42 года. Возможно, она курит? Это единственное объяснение», — написала телеведущая. В комментариях ее слова назвали оскорбительными, пользователи также напомнили, что принцессе Уэльской ранее диагностировали рак.

Кейт Миддлтон в сентябре объявила, что завершила курс химиотерапии, который потребовался ей для лечения от рака. Она отметила, что скоро вернется к работе в качестве старшего члена британской королевской семьи, однако ей предстоит долгий путь к полному восстановлению.