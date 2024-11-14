Любительница фетиш-вечеринок вспомнила о первом посещении секс-клуба в 46 лет

Любительница секс-вечеринок из Великобритании впервые попала на подобную встречу фетишистов в 46 лет, после чего стала посещать их регулярно. О своей любви к секс-клубам она рассказала The Sun под псевдонимом Фиона Грей.

По словам Грей, до 40 лет в ее жизни был всего один сексуальный партнер, с которым она состояла в отношениях около 20 лет. Их секс был всегда традиционным и, как признается женщина, слишком скучным. После расставания Грей познакомилась с несколькими завсегдатаями секс-вечеринок и в конце концов решила увидеть их сама.

В интервью женщина вспомнила о своей первой фетиш-вечеринке. Тогда, по словам Грей, ее поразило то, что большинство гостей уже знали друг друга. Многие из них были почти полностью раздеты и скрывали лица под масками. Некоторые держали в руках плетки и выгуливали на поводках других посетителей.

Грей описала, что в клубе было много людей со странными фетишами. Кто-то ходил в латексном капюшоне, кто-то — с кляпом во рту. Одни просили бить их, другие вели себя как животные.

Как утверждает Грей, фетиш-вечеринки посещают люди разных социальных статусов и профессий. Там можно встретить как гениального ученого, так и обычного сантехника. По словам женщины, гости секс-клубов соблюдают четкие правила. Они никогда никого не принуждают к каким-то сексуальным действиям и ведут фото- и видеосъемку только по предварительной договоренности.

Сама Грей долгое время посещала фетиш-вечеринки в качестве доминатрикс, но в какой-то момент поняла, что такой образ жизни не для нее. Женщина больше не ходит по секс-клубам, но все еще с теплотой вспоминает то время. «Это повысило мою уверенность в себе и изменило то, какой я вижу себя. Теперь я, пожилая женщина, гораздо более уверена в своем теле и в том, что я могу с ним сделать», — объяснила Грей.

Ранее сообщалось, что женщина поделилась впечатлениями о четырехдневном секс-фестивале Swingathon, который проводится в Великобритании. По ее словам, она ни разу не видела, чтобы кто-то занимался сексом вне закрытых палаток.