Офисная работница впервые посетила секс-фестиваль и поделилась впечатлениями

Женщина посетила с мужем секс-фестиваль в Великобритании и рассказала о нем

Женщина впервые посетила четырехдневный секс-фестиваль Swingathon в Великобритании вместе с супругом. Своими впечатлениями она поделилась с изданием Daily Mail.

Офисная работница Салли и ее муж-электрик, состоящие в отношениях уже 23 года, решили разнообразить сексуальную жизнь и отправились на фестиваль секс-фетишистов. «Мы оба довольно застенчивы, поэтому понятия не имели, чего ожидать, но это было лучше всех наших надежд и фантазий», — рассказала женщина.

Сначала пара нервничала, но смогла расслабиться во время костюмированной вечеринки. Супруги отметили хорошую организацию фестиваля, которая позволяет чувствовать себя в безопасности. Например, они рассказали, что многие участники Swingathon ходили абсолютно голыми, не боясь чего-либо. При этом Салли опровергла миф, что свингерские мероприятия — это грязно. Она ни разу не видела, чтобы кто-то занимался сексом вне закрытых палаток.

Салли объяснила, что Swingathon не только про секс, но также и про чувство товарищества. По ее словам, на фестивале можно найти единомышленников и друзей. Она призвала других людей как-нибудь посетить это мероприятие, чтобы почувствовать себя свободными.

В 2024 году Swingathon собрал около одной тысячи участников. На территории для них установили «палатки для игр», джакузи, а также устроили шоу с танцами на шесте, пенные вечеринки и «бинго с анальной пробкой». Вход на мероприятие стоил 265 фунтов стерлингов (30 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что жители деревни в графстве Линкольншир пожаловались в полицию на громко кричащих и стонущих участников Swingathon. «Это не те звуки, которые хочешь слышать, когда пытаешься уснуть», — заявил один из местных.

