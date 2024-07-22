Жители деревни пожаловались на громкие стоны участников секс-фестиваля

В Великобритании жители деревни Аллингтон на громкие стоны из-за секс-фестиваля

В Великобритании жители деревни в графстве Линкольншир пожаловались в полицию на громко кричащих и стонущих участников фестиваля свингеров. Об этом пишет Daily Mail.

Четырехдневный секс-фестиваль Swingathon стартовал на поле рядом с деревней Аллингтон в четверг, 18 июля. В первую же ночь разгневанные жители начали звонить в полицию и жаловаться на крики и стоны, доносящиеся с территории, где проходят мероприятие. «Это не те звуки, которые хочешь слышать, когда пытаешься уснуть», — заявил один из них.

В 2024 году Swingathon собрал около одной тысячи участников. На территории для них установили «палатки для игр», джакузи, а также устроили шоу с танцами на шесте, пенные вечеринки и «бинго с анальной пробкой». Кроме того, в рамках фестиваля проводится отдельная БДСМ-программа, где работают специальные «палатки для порки» и магазины по продаже садомазохистских аксессуаров. Вход на мероприятие стоит 265 фунтов стерлингов (30 тысяч рублей).

Власти Аллингтона разрешили проведение фестиваля, хотя против этого протестовала местная полиция и совет округа. Правоохранители, в частности, заявили, что, учитывая характер мероприятия, могут возникнуть проблемы с преступностью и беспорядками. Кроме того, полиция беспокоились за безопасность детей, живущих рядом.

При этом, по словам организаторов, власти деревни очень помогли им. Среди местных жителей также нашлись заступники фестиваля. Они сказали, что его гости имеют право наслаждаться тем, чем занимаются.

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