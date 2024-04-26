Грандиозный секс-фестиваль отменили из-за угроз организаторам

В Южной Корее отменили грандиозный секс-фестиваль с участием порнозвезд из Японии. Об этом сообщает Daily Star.

Мероприятие под названием 2024 KFX The Fashion должно было пройти 21-22 апреля в Сеуле. В программу фестиваля входили эротические танцы, «взрослые игры» вроде лопанья воздушных шаров обнаженными участниками, а также демонстрация новых секс-игрушек. Однако против фестиваля ополчились районные советы корейской столицы и различные женские сообщества.

Последним местом проведения 2024 KFX The Fashion был выбран бар в районе Каннамгу, причем мероприятие решили устроить без лишней огласки. Но совет района разослал всем заведениям письма, в котором говорилось, что фестиваль «морально вреден». Барам и ресторанам пригрозили, что их закроют, если они решат согласовать проведение мероприятия на своей территории.

Организатор фестиваля Ли Хи Тэ заявил, что произошел «немыслимый поворот», и что ему угрожали расправой. «Со мной обращались как с преступником, хотя я не сделал ничего противозаконного», — рассказал он. На волне скандала приглашенные порнозвезды начали отказываться от участия, испугавшись за свою безопасность.

Ли Хи Тэ отметил, что пытался поспособствовать развитию в Южной Корее культуры развлечений для взрослых, которая там отсутствует. Кроме того, он обвинил правительство в лицемерии. «В интернете все делятся порнографией, а потом выходят из сети и строят из себя невинных. Сколько будет продолжаться это притворство?» — заявил он.

По информации The Korea Herald, хотя проведение 2024 KFX The Fashion было сорвано, 22 апреля организаторы заявили, что фестиваль все-таки состоится в июне и будет грандиознее, чем планировалось. Ли Хи Тэ сказал, что ведет переговоры об аренде частного помещение и намерен пригласить еще больше японских порнозвезд.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по сексу, который проходил в Испании, лишился семи участников и завершился раньше времени. Многие конкурсанты получили травмы или были дисквалифицированы за употребление наркотиков.

