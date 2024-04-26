Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:31, 26 апреля 2024Из жизни

Грандиозный секс-фестиваль отменили из-за угроз организаторам

Фото: Denis Petrov / Shutterstock / Fotodom

В Южной Корее отменили грандиозный секс-фестиваль с участием порнозвезд из Японии. Об этом сообщает Daily Star.

Мероприятие под названием 2024 KFX The Fashion должно было пройти 21-22 апреля в Сеуле. В программу фестиваля входили эротические танцы, «взрослые игры» вроде лопанья воздушных шаров обнаженными участниками, а также демонстрация новых секс-игрушек. Однако против фестиваля ополчились районные советы корейской столицы и различные женские сообщества.

Последним местом проведения 2024 KFX The Fashion был выбран бар в районе Каннамгу, причем мероприятие решили устроить без лишней огласки. Но совет района разослал всем заведениям письма, в котором говорилось, что фестиваль «морально вреден». Барам и ресторанам пригрозили, что их закроют, если они решат согласовать проведение мероприятия на своей территории.

Материалы по теме:
Оральный секс, взятки и козни соперниц: что скрывают организаторы «Мисс Вселенная» и откуда взялись слухи о подтасовках
Оральный секс, взятки и козни соперниц:что скрывают организаторы «Мисс Вселенная» и откуда взялись слухи о подтасовках
19 января 2023
Первый секс-чемпионат в истории обернулся катастрофой. Зачем его затеяли, кто представлял Россию и что пошло не так?
Первый секс-чемпионат в истории обернулся катастрофой.Зачем его затеяли, кто представлял Россию и что пошло не так?
15 июня 2023
«Выкладывались по полной» Участники первого в мире чемпионата по сексу о том, что на самом деле происходило за кулисами
«Выкладывались по полной»Участники первого в мире чемпионата по сексу о том, что на самом деле происходило за кулисами
17 июня 2023

Организатор фестиваля Ли Хи Тэ заявил, что произошел «немыслимый поворот», и что ему угрожали расправой. «Со мной обращались как с преступником, хотя я не сделал ничего противозаконного», — рассказал он. На волне скандала приглашенные порнозвезды начали отказываться от участия, испугавшись за свою безопасность.

Ли Хи Тэ отметил, что пытался поспособствовать развитию в Южной Корее культуры развлечений для взрослых, которая там отсутствует. Кроме того, он обвинил правительство в лицемерии. «В интернете все делятся порнографией, а потом выходят из сети и строят из себя невинных. Сколько будет продолжаться это притворство?» — заявил он.

По информации The Korea Herald, хотя проведение 2024 KFX The Fashion было сорвано, 22 апреля организаторы заявили, что фестиваль все-таки состоится в июне и будет грандиознее, чем планировалось. Ли Хи Тэ сказал, что ведет переговоры об аренде частного помещение и намерен пригласить еще больше японских порнозвезд.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по сексу, который проходил в Испании, лишился семи участников и завершился раньше времени. Многие конкурсанты получили травмы или были дисквалифицированы за употребление наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль нашел «интересный аспект» в тайных поставках Украине американских ракет. В чем он заключается?

      Около российской границы начались военные учения НАТО

      Грандиозный секс-фестиваль отменили из-за угроз организаторам

      Российские тральщики провели корабли ТОФ через мины

      В Грузии назвали позорной макулатурой резолюцию Европарламента по стране

      В Дагестане задержаны еще десять энергетиков по делу о хищении 2,8 миллиарда

      В МАГАТЭ назвали непредсказуемой ситуацию на ЗАЭС

      Полицейские обнаружили убитых в Херсонской области в разных местах

      В ЕС решили одновременно запретить и разрешить одну продукцию из России

      Пушилин уволил замруководителя администрации главы ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше