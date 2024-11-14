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15:53, 14 ноября 2024Силовые структуры

Мужчину осудили за расправу над беременной россиянкой на глазах у маленькой дочери

Жителя Челябинска приговорили к 15 годам за убийство беременной женщины
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд вынес приговор в отношении 36-летнего жителя Челябинска, который расправился с беременной женщиной при помощи ножа на глазах у малолетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области.

По данным следствия, 18 августа 2022 года между знакомыми, находившимися в квартире по улице Краснознаменной, произошел конфликт. В ходе ссоры подсудимый распылил в сторону 34-летней беременной женщины газовый баллончик со слезоточивым веществом, а затем нанес по ее шее и телу множество ударов ножом. Все это случилось на глазах маленькой дочери.

Потерпевшая не выжила, мужчину признали виновным по пунктам «г» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима, а также обязали выплатить компенсацию морального вреда в сумме десять миллионов рублей.

Ранее сотрудники полиции задержали 42-летнюю жительницу Новосибирска, которая во время конфликта ударила ножом свекровь и заступившегося за нее сына.

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