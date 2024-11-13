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19:54, 13 ноября 2024Силовые структуры

Россиянка во время конфликта ударила ножом свекровь и заступившегося за нее сына

В Сибири задержали женщину, зарезавшую свекровь и ранившую собственного сына
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали 42-летнюю жительницу Новосибирска, которая во время конфликта ударила ножом свекровь и заступившегося за нее сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Новосибирской области.

Предварительно, подозреваемая пришла в квартиру к 85-летней свекрови, с которой проживал ее несовершеннолетний сын. Между женщинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленница ударила ножом сначала пожилую родственницу, а затем и собственного ребенка. Потерпевшая не выжила, а 11-летний мальчик смог добраться до соседнего дома, где проживает его отец, и сообщить о случившемся.

Мужчина вызвал скорую помощь и силовиков. Ребенка с ранением плеча доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Как уточняет «МК», фигурантка попросила суд назначить ей психиатрическую экспертизу. Сейчас она находится под стражей.

Ранее в Москве 15-летняя школьница вонзила нож в шею однокласснику.

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