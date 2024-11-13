15-летняя российская школьница вонзила нож в шею одноклассника

В Москве школьница вонзила в шею одноклассника нож

В Москве сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ранения школьника. Об этом в среду, 13 ноября, в своем Telegram-канале сообщает «МК».

По данным издания, ЧП произошло в подъезде жилого дома на улице Шокальского. Пострадавший с двумя одноклассницами шел в гости к знакомой девочке, которой он хотел отдать ранее одолженную лазерную указку. В момент, когда подросток поднимался по лестнице, шедшая сзади знакомая вонзила ему в шею нож. Раненому удалось добежать до дома, куда ему вызвали скорую.

На допросе девочка рассказала, что случайно ранила друга, она якобы хотела напугать друга складным ножом, а лезвие случайно выскочило.

29 октября сообщалось, что в Прикамье 15-летний школьник получил ранение из пневматической винтовки в висок на уроке по основам безопасности и защиты Родины.