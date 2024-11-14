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09:33, 14 ноября 2024Россия

Под Москвой у 87-летней пенсионерки отнялась нога после укола в больнице

Shot: в Балашихе у пенсионерки отнялась нога после укола в больнице
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В подмосковной Балашихе у 87-летней пенсионерки отнялась нога после укола в больнице. Об этом сообщила Telegram-каналу Shot дочь пожилой женщины.

Она отметила, что после процедуры женщина упала и сломала бедро. Пока они ждали травматолога, сердце пенсионерки остановилось.

Позже выяснилось, что ей повредили седалищный нерв. Всю ночь она промучилась от боли, а когда утром попыталась встать с кровати, рухнула на пол. Женщину перевели в травматологию, где, по словам дочери, ее не осмотрели и сразу отправили в палату. Родственница дважды ходила в ординаторскую и просила врачей осмотреть пожилую женщину, но никто не откликнулся.

Соседки по палате отметили, что женщине становилось хуже: у нее синели губы, она звала на помощь, однако медики происходящее игнорировали. Когда женщина затихла, все подумали, что она уснула. Спустя некоторое время медсестра, пришедшая взять кровь, обнаружила, что пациентка не дышит.

Дочь пенсионерки после инцидента обратилась в суд. По ее словам, проверка Минздрава заключила, что после перелома бабушку необходимо было отправить в отделение интенсивной терапии, где ее могли спасти.

Суд встал на сторону родственницы пенсионерки и присудил выплатить ей компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае хирурги провели 75-летней пенсионерке операцию на практически перекрытой сонной артерии, чтобы спасти ее от инсульта.

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