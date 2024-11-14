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12:46, 14 ноября 2024Силовые структуры

Полиция задержала афериста-уголовника за обман российских военных

В Крыму задержали афериста, обманувшего военного пенсионера на 800 тысяч рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Крыму полицейские задержали ранее судимого афериста, обманывавшего российских военнослужащих. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, уголовник входил в доверие к раненым бойцам и военным пенсионерам, представляясь участником боевых действий и используя для убедительности похищенное удостоверение. Он просил в долг деньги и не возвращал. Выйти на него удалось после заявления военного пенсионера, которого мошенник обманул на 800 тысяч рублей.

Всего от уловок афериста пострадали порядка шести россиян. Общий ущерб превысил один миллион рублей.

Ранее в Москве силовики задержали предпринимателя за мошенничество с «Пушкинской картой» на 100 миллионов рублей.

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