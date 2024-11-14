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10:11, 14 ноября 2024Бывший СССР

Порошенко обвинил Зеленского в подкупе избирателей перед выборами

Порошенко: Зеленский пытается подкупить украинцев перед выборами раздачей денег
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытается подкупить украинцев перед предстоящими выборами главы государства раздачей денег. Об этом заявил бывший президент Украины и предприниматель Петр Порошенко, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Власть собирается на выборы и думает про них», — высказался украинский экс-президент.

Порошенко прокомментировал инициативу властей Украины по раздаче денег в размере 1000 гривен (2,3 тысячи рублей) на человека. Политик обвинил Зеленского в подкупе избирателей перед предстоящими выборами и добавил, что подобные решения могут привести к сокращению помощи Киеву от Запада. Он также подчеркнул, что избиратели не оценят попытки властей купить лояльность.

Ранее Порошенко назвал главную ошибку Украины во время конфликта с Россией. Также он заявил, что его команда продолжает поставлять экскаваторы на фронт.

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