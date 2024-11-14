Пашинян впервые сбрил бороду с момента прихода к власти

Премьер-министр Армении Пашинян впервые с 2018 года сбрил бороду

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые сбрил бороду с момента назначения на свою должность. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Здравствуй, белый», — написал Пашинян.

Ранее он заявил, что жители Армении стремятся избавиться от государства из-за их исторического опыта. По его словам, на протяжении 600 лет Армения жила в составе стран, которые армянам «навязали, а не создали мы, поэтому наша первая реакция — желание избавиться от государства, даже если мы это государство создали».

Премьер-министр Армении считает, что такая социальная психология в армянском обществе сформировалось из-за статуса «подданного». Конкретные примеры государств-«хозяев» он не называл.