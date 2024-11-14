Пашинян заявил о желании жителей Армении избавиться от государства

Пашинян: жители Армении стремятся избавиться от государства

Жители Армении стремятся избавиться от государства из-за их исторического опыта. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян во время выступления в парламенте, запись которого опубликована на YouTube.

По его словам, на протяжении 600 лет Армения жила в составе стран, которые армянам «навязали, а не создали мы, поэтому наша первая реакция - желание избавиться от государства, даже если мы это государство создали».

Пашинян считает, что такая социальная психология у общества Армении сформировалось из-за статуса «подданого». Конкретные примеры государств он не называл.

Ранее Никол Пашинян поделился подробностями встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он рассказал, что остался доволен встречей со своим коллегой. «Хочу выразить удовлетворение контактами с президентом Азербайджана», — расскзал Пашинян.