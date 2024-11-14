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17:53, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

Новость о пропаже «главного скуфа России» опровергли

Владелец «Двача» Намазов заявил, что прототип мема о скуфах Скуфьин не пропадал
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Нариман Намазов

Нариман Намазов. Кадр: Abu Abu / YouTube

Владелец имиджборда «Двач» Нариман Намазов опроверг новости о том, что россиянин Алексей Скуфьин, ставший прототипом мема о скуфах, пропал. Об этом Намазов заявил в Telegram-канале.

«Нормально все с ним, только что связался со мной», — написал Намазов о Скуфьине. Он добавил, что вопреки информации в СМИ «главный скуф России» не живет на микрозаймы, а работает разработчиком.

Кроме того, по данным Намазова, ранее со Скуфьиным пытался связаться некий журналист, который предлагал ему запатентовать мем. Отмечается, что герой мема ему не ответил.

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О том, что Скуфьин пропал в Твери, 14 ноября заявило издание Mash. Утверждалось, что россиянин исчез после жалоб на недомогание и уже две недели не выходит на связь с близкими. «Последнее время Алексей не работал и жил на микрозаймы. Недавно задумался о смене сферы деятельности. (...) Бывший модератор "Двача" планировал запатентовать слова "скуфятино", "скуфьино", "скуфятник" и прочие», — утверждалось в публикации.

Мем о скуфах зародился на имиджборде «Двач». Его придумали после того, как Алексей Скуфьин, будучи завсегдатаем имиджборда, вступил в конфликт с другим пользователем и записал для него видео. После этого двачеры обнародовали личную информацию Скуфьина и принялись его высмеивать. Слово «скуф» же на платформе начали использовать для обозначения мужчин, с точки зрения двачеров, непривлекательных и недостаточно заботящихся о своем внешнем виде. При этом понятие может употребляться как в оскорбительном, так и в шуточном и самоироничном ключе.

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