В России рассказали о противостоянии с Украиной в Сирии и Африке

Депутат Чепа: Украина всячески пытается противостоять РФ в Сирии и Африке

В последнее время Главное управление разведки (ГУР) Украины всячески пытается противостоять России в Сирии и Африке, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«В последнее время на территории Сирии и Африканского континента активизировалась деятельность Главного управления разведки Украины. Они всячески пытаются противостоять интересам России там, где страны обращаются к нам за помощью, где у нас активно развивается сотрудничество. Особенно в тех странах, в которых происходит борьба с террористическими организациями», — отметил Чепа.

По словам депутата, ГУР Украины активно пытается вмешиваться в конфликты на стороне, которая противостоит руководству страны, и поддерживает террористические организации.

Ранее спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что находящиеся в Сирии и работающие с террористической организацией «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России) сотрудники ГУР Украины будут отслежены и ликвидированы как пособники террористов.