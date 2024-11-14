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08:12, 14 ноября 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности открытых окон в подъездах

Депутат Якубовский: открытые окна в подъездах увеличивают расходы семей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Открытые окна в подъездах многоквартирных домов могут ощутимо увеличить расходы семей. Об опасности лишних трат предупредил россиян член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, пишет РИА Новости.

С началом отопительного сезона и приходом минусовых температур открытые окна в подъезде приведут к серьезным теплопотерям. В результате плата за отопление у жильцов вырастет примерно на 10 процентов, пояснил депутат.

«Необходимо внимательно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты. Если это не так, то обязательно приглашайте для устранения сотрудников управляющей компании», — посоветовал Якубовский.

Открытые окна в подъезде опасны и для работы коммунальных систем. Среди рисков парламентарий назвал разморозку стояка, которая чревата неудобствами для всего многоквартирного дома. Якубовский добавил, что, если энергоэффективность дома низкая, то счет за тепло может расти еще больше, причем для всех жильцов.

Ранее россиян предупредили о последствиях захвата парковочного места во дворе. За это нарушение физическим лицам придется заплатить штраф в 5000 рублей. Для должностных и юридических лиц размер взыскания превысит 20 и 100 тысяч рублей соответственно.

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