Россиян предупредили о последствиях захвата парковочного места во дворе

Депутат Гаврилов: захват парковочного места во дворе наказывается штрафом

Самовольный захват парковочного места во дворе наказывается штрафом. Об этом россиян предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с News.ru.

Парламентарий пояснил, что в этой ситуации лицо использует земельный участок, не имея на это правовых оснований и фактически против воли собственника. В соответствии со статьей 7.1 Кодекса об административных правонарушениях за это физлицам предусмотрен штраф в размере не менее пяти тысяч рублей, должностным лицам — не менее 20 тысяч рублей, а юридическим лицам — не менее 100 тысяч рублей.

В случае выявления захвата места для стоянки депутат посоветовал зафиксировать номер автомобиля, владелец которого таким образом паркуется, сделать снимки машины и его самодельного ограждения, составить заявление, а затем направить его в местное управление земельного контроля. К документу потребуется приложить сделанные кадры и по возможности адреса автовладельца. В результате на место прибудет госземинспектор и оштрафует нарушителя. Гаврилов добавил, что подобные жалобы можно составлять и повторно.

«Если незаконно паркующееся лицо вам угрожает или наносит вред вашей машине, не стесняйтесь обращаться в полицию. Угрозы записывайте и пишите заявление. Имеет смысл установить в машину регистратор, который снимает, что происходит вокруг машины», — заключил депутат.

Ранее в ноябре Гаврилов напомнил, что за порчу общедомового имущества с ноября 2024 года отвечает собственник, а не управляющая компания.