Россиянам напомнили об ответственности за порчу общедомового имущества

Депутат Гаврилов: за порчу общедомового имущества отвечает собственник

Начиная с ноября 2024 года, за порчу общедомового имущества по закону теперь отвечает собственник. Об этом россиянам напомнил глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с NEWS.ru.

Парламентарий рассказал, что в Гражданский кодекс внесли статью 259.4 «Бремя содержания общего имущества», и теперь собственник, из-за которого произошло повреждение общедомового имущества, обязан возмещать ущерб лично. «Ранее такие расходы часто ложились на УК. Вина должна быть доказана в судебном порядке. Это касается случаев порчи имущества в подъезде и около дома, нарушения правил пожарной безопасности, самовольного переустройства общих помещений», — пояснил Гаврилов. Депутат добавил, что о нововведении важно знать собственникам, которые сдают квартиру непроверенным людям без договора, поскольку именно первые будут нести ответственность за порчу имущества вторыми.

Днем ранее Сергей Гаврилов сообщил, что жильцы многоквартирных домов могут зарабатывать за счет сдачи в аренду фасадов и общего имущества.