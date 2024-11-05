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19:07, 5 ноября 2024Экономика

Россиян призвали сдавать в аренду фасады домов

Депутат Гаврилов: жильцы могут сдавать в аренду фасады и нежилые помещения
Мария Черкасова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Жители многоквартирных домов могут зарабатывать, сдавая в аренду фасады и общее имущество. О такой возможности для россиян в разговоре с NEWS.ru напомнил председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Жильцы имеют право сдавать нежилые помещения или отдавать фасады под рекламу. Полученные деньги можно потратить на домовые нужды, в том числе на ремонт, оплату коммунальных услуг, благоустройство и другие цели.

Депутат напомнил, что по закону каждый собственник квартиры владеет не только квадратными метрами, но и долей в общедомовом имуществе. Это крыши, чердаки, подвалы, фасад дома, лифты, коридоры, земельный участок, если они образованы и поставлены на государственный кадастровый учет.

Решить, как распоряжаться этим имуществом, собственники могут на собрании. Там они должны определить, кто представляет интересы при заключении договоров, на каких условиях будет использоваться имущество и на какие цели потратят полученные деньги.

Ранее владелец квартиры в доме на Садово-Кудринской улице в Москве сделал террасу на крыше дома и разозлил соседей. Те пожаловались в Мосжилинспекцию, которая установила, что москвич незаконно захватил общедомовое имущество. Его обязали вернуть помещение в прежний вид.

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