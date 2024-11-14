Российских туристов предупредили об опасности посылок с дубайским шоколадом

Российских туристов призвали отказаться от передачи дубайского шоколада сиротам

Туристов из России призвали не привозить на родину из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) посылки от незнакомцев. Об опасности таких предметов сообщили в Telegram-канале генконсульства России в Дубае.

В ведомстве подчеркнули, что россиянам не следует соглашаться на просьбы передать «гостинцы детям-сиротам» в виде коробок с дубайским шоколадом в аэропортах ОАЭ. «Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а "киндер-сюрприз" для таможни», — объяснили в генконсульстве.

В дипведомстве также заявили, что транспортировка товаров в чемоданах случайных пассажиров не является параллельным импортом.

Ранее стало известно, что дубайский шоколад, который стал популярен в соцсетях, опасен для здоровья. Выяснилось, что в одной плитке трендового десерта весом 200 граммов содержится свыше тысячи килокалорий.