Российских туристов предупредили об опасности посылок с дубайским шоколадом

Туристов из России призвали не привозить на родину из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) посылки от незнакомцев. Об опасности таких предметов сообщили в Telegram-канале генконсульства России в Дубае.
В ведомстве подчеркнули, что россиянам не следует соглашаться на просьбы передать «гостинцы детям-сиротам» в виде коробок с дубайским шоколадом в аэропортах ОАЭ. «Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а "киндер-сюрприз" для таможни», — объяснили в генконсульстве.
В дипведомстве также заявили, что транспортировка товаров в чемоданах случайных пассажиров не является параллельным импортом.
Ранее стало известно, что дубайский шоколад, который стал популярен в соцсетях, опасен для здоровья. Выяснилось, что в одной плитке трендового десерта весом 200 граммов содержится свыше тысячи килокалорий.