Симоньян сравнила Трампа с Жириновским

Глава RT Симоньян заявила, что Трамп такой же, как Жириновский

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила избранного президента США Дональда Трампа с бывшим лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. О сходстве политиков она заявила в интервью газете «Ведомости».

Симоньян назвала американскую политическую систему иллюзией демократии. По словам журналистки, Республиканская и Демократическая партии не отличаются друг от друга.

«Дональд Трамп отличается, но в личном качестве — он такой, как наш Жириновский (царство небесное)» — заявила глава RT. В чем именно заключается сходство политических деятелей, Симоньян не уточнила.

Ранее медиаменеджер высмеяла власти США. Она сочла комичными попытки Госдепа США подтолкнуть другие страны к введению санкций против телеканала RT.