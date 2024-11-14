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17:18, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

Симоньян сравнила Трампа с Жириновским

Глава RT Симоньян заявила, что Трамп такой же, как Жириновский
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила избранного президента США Дональда Трампа с бывшим лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. О сходстве политиков она заявила в интервью газете «Ведомости».

Симоньян назвала американскую политическую систему иллюзией демократии. По словам журналистки, Республиканская и Демократическая партии не отличаются друг от друга.

«Дональд Трамп отличается, но в личном качестве — он такой, как наш Жириновский (царство небесное)» — заявила глава RT. В чем именно заключается сходство политических деятелей, Симоньян не уточнила.

Ранее медиаменеджер высмеяла власти США. Она сочла комичными попытки Госдепа США подтолкнуть другие страны к введению санкций против телеканала RT.

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