Сотрудника российского завода задержали за растление малолетней

В Петербурге задержали сотрудника завода за совращение малолетней

В Санкт-Петербурге задержали сотрудника завода за растление малолетней. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, в полицию обратилась 40-летняя женщина, которая заявила, что 51-летний мужчина на протяжении двух лет совершал насильственные действия в отношении ее 12-летней дочери. Со слов матери, все происходило в его квартире на проспекте Королева.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге осудили мужчину на 14 лет за растление малолетней дочери.