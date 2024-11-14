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12:19, 14 ноября 2024Силовые структуры

Сотрудника российского завода задержали за растление малолетней

В Петербурге задержали сотрудника завода за совращение малолетней
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали сотрудника завода за растление малолетней. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, в полицию обратилась 40-летняя женщина, которая заявила, что 51-летний мужчина на протяжении двух лет совершал насильственные действия в отношении ее 12-летней дочери. Со слов матери, все происходило в его квартире на проспекте Королева.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге осудили мужчину на 14 лет за растление малолетней дочери.

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