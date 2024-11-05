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17:23, 5 ноября 2024Силовые структуры

В России осудили мужчину на 14 лет за растление малолетней дочери

В Екатеринбурге суд приговорил отца за растление малолетней дочери
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд приговорил местного жителя за растление дочери. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Е1.

По данным издания, мама пострадавшей девочки вечером вернулась с работы. К ней подошел 9-летний сын, который рассказал, что сначала услышал непонятные звуки, а когда зашел в комнату, увидел, как отец делает что-то непонятное с сестрой под одеялом. Она поговорила с дочкой, и та ей, как смогла, описала случившееся.

Сразу после обращения в полицию подозреваемый был задержан и против него возбуждено уголовное дело. Его виновность была доказана по оставленному биоматериалу на одежде малолетней.

Суд приговорил его к 14 годам колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что учитель математики из российской школы совратил учеников второго и четвертого классов.

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