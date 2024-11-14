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10:43, 14 ноября 2024Путешествия

Стала известна судьба россиянина с частично снятым скальпом после атаки медведя

Пострадавший от атаки медведя на Итурупе россиянин перенес тяжелую операцию
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россияне, пострадавшие от атаки медведя в районе Белых скал на острове Итуруп, живы. О судьбе мужчин пишет газета «Красный маяк» в своем Telegram-канале.

Также стало известно, что один из мужчин перенес тяжелую операцию после получения серьезных травм — у него была снята часть скальпа. При этом состояние пациента остается тяжелым.

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По данным источника, когда погодные условия улучшатся, туриста планируют отправить санрейсом в Южно-Сахалинск. «Второй пострадавший — местный житель — также находится в стационаре», — говорится в сообщении.

Информация об инциденте появилась 12 ноября. Два друга отправились на природу на Курильских островах. Мужчины доехали до побережья, остановились возле Большого каньона и решили прогуляться по тропе, как вдруг на них выскочил медведь. Сначала хищник набросился на жителя Курил. Его друг хотел отпугнуть зверя, но только усугубил ситуацию.

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