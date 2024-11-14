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17:11, 14 ноября 2024Россия

В РПЦ предложили новый способ оценки российских губернаторов

В РПЦ предложили оценивать российских губернаторов по рождаемости в регионе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tim Bish / Unsplash

Старший священник Храма-на-Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло предложил оценивать работу российских губернаторов по уровню рождаемости в регионе. Его слова передает Ura.ru.

Священник Русской православной церкви (РПЦ) назвал новый способ оценки работы высокопоставленных чиновников, выступая на полях форума «Города России». По его мнению, KPI (от английского Key Performance Indicators — ключевые показатели эффективности) губернатора должен складываться не из привлеченных в регион доходов, а из демографической ситуации.

«Надо думать, что делать с рождаемостью (...) Надо, чтобы KPI у губернатора был не доходная часть, а рождаемость», — высказал свою позицию Миняйло.

Ранее Миняйло призвал отменить материнский капитал и заменить его на МРОТ за каждого ребенка. По его мнению, тогда деньги получат россиянки, а не девелоперы и строители.

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