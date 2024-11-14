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22:06, 14 ноября 2024Мир

Во Франции заявили о завершении подготовки новой бригады для ВСУ

Министр ВС Франции Лекорню заявил о завершении подготовки новой бригады для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Министр вооруженных сил (ВС) Франции Себастьен Лекорню заявил, что украинские военные, из которых сформируют бригаду с французскими вооружением и обмундированием, завершают подготовку на военной базе в стране. Об этом он написал в социальной сети X.

Лекорню сообщил, что вместе с министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро наблюдал за последними учениями украинских военных.

«На востоке Франции завершается подготовка бригады "Анны Киевской". Президент Франции [Эммануэль Макрон] взял на себя обязательство: наши войска обучают и оснащают украинскую бригаду», — отметил он.

Ранее Франция захотела передать Украине дальнобойное оружие. Киев получит около десяти дальнобойных ракет SCALP, уточнил Лекорню.

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