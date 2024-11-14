Заказчика расправы над двумя российскими предпринимателями осудили на 20 лет

Во Владивостоке суд дал заказчику убийства двух предпринимателей 20 лет колонии

Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил к 20 годам колонии строгого режима Армена Бабакохяна, заказавшего двух предпринимателей в 2000-е годы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Следствие и суд установили, что в октябре 2001 года Бабакохян нанял киллера Игоря Ковальчука, пообещав ему за расправу над совладельцем популярного ночного клуба 10 тысяч долларов. С ним у заказчика произошел конфликт бизнес-интересов. В результате предприниматель был подорван в машине.

В июне 2002 года Бабакохян повторно обратился к киллеру и за 15 тысяч долларов и автомобиль Lexus 470 поручил разобраться с совладельцем кинотеатра. Его Ковальчук подорвал с помощью взрывного устройства в подъезде дома.

Также после задержания подсудимый с апреля по декабрь 2022 года передал через посредника взятку 130 тысяч рублей сотруднику СИЗО, в котором находился. Деньги предназначались за преференции — например, передачу телефона и продуктов.

В результате Бабакохяна признали виновным в преступлении по части 3 статьи 33 и части 2 статьи 105 («Организация убийства двух или более лиц из корыстных побуждений по найму»), а также части 3 статьи 291 («Дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий») УК РФ. Ему также назначили штраф 1,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Красноярске раскрыли совершенную 25 лет назад расправу.