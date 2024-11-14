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12:16, 14 ноября 2024Силовые структуры

Заказчика расправы над двумя российскими предпринимателями осудили на 20 лет

Во Владивостоке суд дал заказчику убийства двух предпринимателей 20 лет колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил к 20 годам колонии строгого режима Армена Бабакохяна, заказавшего двух предпринимателей в 2000-е годы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Следствие и суд установили, что в октябре 2001 года Бабакохян нанял киллера Игоря Ковальчука, пообещав ему за расправу над совладельцем популярного ночного клуба 10 тысяч долларов. С ним у заказчика произошел конфликт бизнес-интересов. В результате предприниматель был подорван в машине.

В июне 2002 года Бабакохян повторно обратился к киллеру и за 15 тысяч долларов и автомобиль Lexus 470 поручил разобраться с совладельцем кинотеатра. Его Ковальчук подорвал с помощью взрывного устройства в подъезде дома.

Также после задержания подсудимый с апреля по декабрь 2022 года передал через посредника взятку 130 тысяч рублей сотруднику СИЗО, в котором находился. Деньги предназначались за преференции — например, передачу телефона и продуктов.

В результате Бабакохяна признали виновным в преступлении по части 3 статьи 33 и части 2 статьи 105 («Организация убийства двух или более лиц из корыстных побуждений по найму»), а также части 3 статьи 291 («Дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий») УК РФ. Ему также назначили штраф 1,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Красноярске раскрыли совершенную 25 лет назад расправу.

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