Африканской стране предрекли роль торгового хаба для России

Посольство России: Танзания может стать для РФ торговым хабом в Африке

Танзания может стать для России торговым хабом в Африке. Такую роль африканской стране предрек в разговоре с ТАСС первый секретарь посольства РФ в Танзании Никита Рассохин.

Он указал на выгодное географическое положение Танзании. В частности, у нее есть выход к Индийскому океану, и она расположена на путях следования на юг континента или в Юго-Восточную Азию.

Кроме того, Рассохин отметил заинтересованность Танзании в привлечении иностранных инвесторов. Он подчеркнул, что у Москвы и Додомы есть комплементарность в экспортных и импортных товарах. «С учетом этих факторов у Танзании есть очевидные преимущества для того, чтобы стать крупным торговым хабом с целью дальнейшего развития российского присутствия на континенте», — сказал представитель дипмиссии.

В конце октября Россия и Танзания подписали соглашение о запуске чартерных рейсов. В то же время министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что говорить о конкретных сроках начала полетов пока преждевременно.