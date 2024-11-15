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01:30, 16 ноября 2024Экономика

Африканской стране предрекли роль торгового хаба для России

Посольство России: Танзания может стать для РФ торговым хабом в Африке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Finbarr O'Reilly / Reuters

Танзания может стать для России торговым хабом в Африке. Такую роль африканской стране предрек в разговоре с ТАСС первый секретарь посольства РФ в Танзании Никита Рассохин.

Он указал на выгодное географическое положение Танзании. В частности, у нее есть выход к Индийскому океану, и она расположена на путях следования на юг континента или в Юго-Восточную Азию.

Кроме того, Рассохин отметил заинтересованность Танзании в привлечении иностранных инвесторов. Он подчеркнул, что у Москвы и Додомы есть комплементарность в экспортных и импортных товарах. «С учетом этих факторов у Танзании есть очевидные преимущества для того, чтобы стать крупным торговым хабом с целью дальнейшего развития российского присутствия на континенте», — сказал представитель дипмиссии.

В конце октября Россия и Танзания подписали соглашение о запуске чартерных рейсов. В то же время министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что говорить о конкретных сроках начала полетов пока преждевременно.

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