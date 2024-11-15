Билл Клинтон прокомментировал свой роман с Моникой Левински

Бывший президент США Клинтон признал, что не извинялся перед Моникой Левински

Билл Клинтон, бывший президент США, признался, что желает Монике Левински только хорошего. Об этом пишет The Guardian.

Клинтон прокомментировал роман со стажеркой Моникой Левински в новой автобиографической книге «Гражданин» (Citizen). В 1998 году, когда их связь стала достоянием общественности, стажерке Белого Дома Левински было всего 22 года, а женатому Клинтону почти 50. Президент, который сначала отверг спекуляции об интрижке, а затем извинился перед общественностью, был подвергнут импичменту Палатой представителей, но оправдан Сенатом.

В книге «Гражданин», описывая годы после президентства, Клинтон вспоминает неудобное интервью 2018 года на канале NBC, в котором ведущий застиг его врасплох. Крейг Мелвин, ссылаясь на движение MeToo, внезапно вспомнил Левински и спросил, ушел бы президент в отставку, если бы та же ситуация произошла сегодня. Клинтон ответил отрицательно, потому что, по его мнению, импичмент в этом случае незаконен. Затем Мелвин зачитал фрагмент из колонки Левински о том, как движение MeToo изменило ее взгляд на сексуальные домогательства. Ведущий также упрекнул его в том, что он никогда лично не извинялся перед Левински.

«Я сказал, что извинился перед ней и всеми остальными, кого обидел. То, что последовало дальше, застало меня врасплох. "Но вы не извинились перед ней, по крайней мере, по словам тех, с кем мы разговаривали". Я с трудом сдержал разочарование, ответив, что, хотя никогда не говорил с ней напрямую, я не раз публично говорил, что сожалею», — написал Клинтон в книге.

Я живу с этим все время. За последние несколько лет Моника проделала много хорошей и важной работы в рамках своей кампании против буллинга, она получила заслуженное признание в США и за рубежом. Я желаю ей только самого лучшего Билл Клинтон фрагмент из кyиги Citizen

В 2021 году на шоу Today ее спросили, считает ли она, что Клинтон должен перед ней извиниться. Она сказала: «Мне это не нужно. Он должен сам захотеть извиниться, точно так же, как у меня возникает желание извиниться перед людьми, которым я причинила боль и которые пострадали от моих действий».

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