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15:32, 15 ноября 2024Мир

Британскую армию и полицию уличили в использовании санкционных дронов

Bloomberg: британская армия и полиция использовали санкционные китайские дроны
Семен Александров (редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Британская армия и полиция использовали китайские дроны компании Autel Robotics Co., которая 7 ноября попала под санкции правительства королевства за якобы «участие в дестабилизации Украины». Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что за несколько дней до введения санкций канцлер казначейства королевства Рэйчел Ривз была сфотографирована за управлением дроном Autel Evo Max во время его тестирования на тренировочной площадке британской армии в Норфолке вместе с министром обороны Джоном Хили. Кроме того, после этого они встретились с украинскими военнослужащими на учениях.

При этом, по данным агентства, нет никаких предположений о том, что Минобороны и две полицейские службы, которые приобрели санкционные дроны до введения ограничений, нарушили закон, однако их использование показывает, с какими трудностями сталкиваются западные страны «при введении санкций в качестве помощи Украине».

В британском военном ведомстве заявили, что больше не будут закупать беспилотники Autel, которые были приобретены для обучения украинских солдат, в первую очередь для воспроизведения угрозы, с которой они столкнутся со стороны российских беспилотников.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис отметил, что санкции стран Запада бесполезны, и коллапса России не будет ни завтра, ни даже через 10 лет. Он добавил, что западные элиты до сих пор верят, что Россия из-за санкций «застряла в 2000-х годах».

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