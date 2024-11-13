Меркурис: санкции бесполезны и коллапса России не будет даже через 10 лет

Санкции стран Запада бесполезны, и коллапса России не будет ни завтра, ни даже через 10 лет. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

«Об этом твердят уже много лет, с 2014-го. Говорят, стоит еще немного поднажать — и все развалится как карточный домик. Разумеется, это не так (...) Россия хорошо приспосабливается к санкциям, страна на самом деле процветает», — рассказал военный аналитик.

Меркурис добавил, что западные элиты до сих пор верят, что Россия из-за санкций «застряла в 2000-х годах». Он подчеркнул, что подобный взгляд является большой ошибкой и заблуждением.

Ранее Меркурис заявил, что пессимистические настроения, связанные с дальнейшей поддержкой Украины, на Западе усиливаются, а перспектива прекращения помощи от Соединенных Штатов Америки углубляет их. Мысли о том, что европейцы смогут самостоятельно справиться с украинским конфликтом, надуманны, фантастичны и совершенно утопичны, признал эксперт.