Лже-генерала ФСБ осудили на 2,5 года за вымогательство у жителей российского региона

В Крыму суд дал 2,5 года лже-генералу ФСБ, вымогавшему у людей деньги

В Крыму суд приговорил мужчину, который представлялся генералом ФСБ и вымогал у людей деньги, к 2,5 года колонии общего режима. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мужчину признали виновным в преступлении по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ. Установлено, что одному из жителей полуострова, который проходил по уголовному делу подозреваемым, подсудимый предложил прекратить преследование через свои связи в правоохранительных органах. За это он потребовал 1,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге осудили мошенников за торговлю БАДами под видом лекарств.