Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:55, 15 ноября 2024Силовые структуры

Лже-генерала ФСБ осудили на 2,5 года за вымогательство у жителей российского региона

В Крыму суд дал 2,5 года лже-генералу ФСБ, вымогавшему у людей деньги
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Крыму суд приговорил мужчину, который представлялся генералом ФСБ и вымогал у людей деньги, к 2,5 года колонии общего режима. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мужчину признали виновным в преступлении по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ. Установлено, что одному из жителей полуострова, который проходил по уголовному делу подозреваемым, подсудимый предложил прекратить преследование через свои связи в правоохранительных органах. За это он потребовал 1,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге осудили мошенников за торговлю БАДами под видом лекарств.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский анонсировал «план стойкости». В России его назвали одурманиванием украинского народа

      Россиянин заказал авто из Японии и нашел в нем экзотический сюрприз

      Сотрудницу военкомата арестовали за махинации с «мертвыми душами» для СВО

      В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина с иностранными лидерами

      Лже-генерала ФСБ осудили на 2,5 года за вымогательство у жителей российского региона

      Сжегший паспорт певец Шарлот заявил о мечте принести пользу России

      Мужчина изнасиловал россиянку в кабинке туалета в баре и попался

      Киев решил с помощью успехов на фронте убедить Трампа поддержать Украину

      В Абхазии протестующие прошли на территорию парламента

      Кадыров опубликовал видео с уничтожением солдат ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше